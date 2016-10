Meander heeft somnoloog

AMERSFOORT - Met het behalen van het diploma tot somnoloog heeft Meander Medisch Centrum met neuroloog Jan Boringa een expert in slaapgeneeskunde in huis.

Door Joost Reijnders - 6-10-2016, 16:05 (Update 6-10-2016, 16:05)

Boringa specialiseerde zich aan de Universiteit van Bologna. Om daar toegelaten te worden moeten artsen meer dan honderd slaappatiënten per jaar behandelen en opgeleid zijn in een centrum waar slaapgeneeskunde wordt toegepast. Er zijn tientallen verschillende slaapstoornissen en in het centrum Slaap Waak van Meander werken artsen uit veel disciplines samen bij de behandeling. Daarbij wordt volgens de nieuwste inzichten gewerkt.