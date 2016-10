’Schijn van willekeur vermijden’ in Wijdemeren

NEDERHORST DEN BERG - De manier waarop de oude brandweerkazerne in Nederhorst den Berg is verkocht, is niet voor herhaling vatbaar. De schijn van willekeur moet worden vermeden. Daarom moet er een duidelijke, transparante procedure komen voor de verkoop van Wijdemeers gemeentelijk bezit.

Door Ronald Frisart - 7-10-2016, 7:00 (Update 7-10-2016, 7:00)

Dat pleidooi hield Robby Israel (VVD) woensdagavond in de raadscommissie ruimte en economie. Hij kreeg de meeste fracties achter zich, maar niet het CDA. Nanne Roosenschoon (D66) deed er zelfs nog een schepje bovenop en noemde de manier waarop...