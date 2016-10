Soesters vragen hulp staatssecretaris Dijksma in strijd tegen herrie van treinen

Archieffoto HOLLAND MEDIA COMBINATIE Dubbeldekkers maken meer kabaal op het lijntje Baarn-Utrecht.

SOEST - Omwonenden van het spoorlijntje Utrecht-Baarn hebben de hulp van staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma ingeroepen in hun strijd tegen de herrie. Inmiddels is het aantal klagers over de geluidsoverlast van de dubbeldekkers op het lijntje opgelopen tot 125.

Door Joost Reijnders - 6-10-2016, 15:15 (Update 6-10-2016, 17:10)

Namens de bewoners vraagt Sylvia Revoort de politica haar invloed aan te wenden bij de NS en ProRail. Sinds begin dit jaar zet de NS op het kronkelige enkelspoorlijntje in plaats van de stillere sprinters dubbeldekkers in „die zich stampend...