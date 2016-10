Soest mocht pensionado niet zomaar uitschrijven

DEN HAAG, SOEST - De Raad van State is er niet over te spreken dat de gemeente Soest een 71-jarige pensionado in 2014 uit de Basisregistratie Personen (BRP) heeft geschrapt.

Door Adri Klinkenberg - 6-10-2016, 13:22 (Update 6-10-2016, 13:22)

Op aandringen van de reislustige Soester moet de gemeente de uitschrijving ongedaan maken. Dit maakte de Raad van State woensdag bekend.

De man zat ongeveer de helft van het jaar in zijn vakantiehuis in Frankrijk. Toen de gemeente Soest via de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) te horen kreeg dat hij zijn Nederlandse rijbewijs had omgewisseld voor een Frans rijbewijs besloot de gemeente de zaak te gaan onderzoeken. Daarbij kwam naar voren dat de man de telefoon niet opnam en niet reageerde op een brief die naar zijn adres in Soest was gestuurd. Na wat telefoontjes naar zijn dochter en schoonzoon concludeerde de gemeente dat de Soester ten minste acht maanden per jaar in het buitenland zat. Wie tweederde van het jaar in het buitenland zit kan uit de BRP worden uitgeschreven.

De Raad van State vindt dat de gemeente Soest veel te snel een conclusie heeft getrokken. De Franse overheid verplicht iedereen die een half jaar in Frankrijk woont het rijbewijs om te wisselen maar een half jaar is nog geen acht maanden, stelt de hoogste bestuursrechtbank. Het rechtscollege vindt dat de gemeente er meer werk van had moeten maken. Zo had een ambtenaar naar de woning kunnen gaan om te kijken of die er misschien onbewoond uitzag. De Soester is bijna twee jaar uitgeschreven geweest. Hij vreesde gevolgen voor zijn zorgtoeslag.