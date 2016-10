Herstel rieten kap Baarnse woonboerderij na opzienbarende brand

Foto Caspar Huurdeman Dakdekkers aan het werk.

BAARN - In maart brandde de boerderij van brandweervrijwilligers Linda en Berno Vermeer langs het Zuidereind in Baarn bij de A1, voor een flink deel af.

Door Hans van Keken - 5-10-2016, 17:22 (Update 5-10-2016, 17:22)

Inclusief karakteristieke rieten kap, destijds aanleiding voor een fikse bestuurlijke discussie over de inzet van een van (te) ver komend brandweer-rietkapteam. Woensdag konden rietdekkers aan de slag. Rond kerst hoopt het paar terug te keren in hun boerderij. ,,Zo’n koude caravan is toch behelpen”, zeggen ze. Toevallig is Dura Vermeer vlakbij gestart met asfalteren van het...