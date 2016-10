Restaurant Lakes ’wil niet meer alleen maar grijze stropdassen’

Foto Lakes Gastheer Majid Fitouri met kok Erik-Jan Schotsman.

HILVERSUM - Restaurant Lakes in Hilversum gaat op een nieuwe toer verder. „Het moet toegankelijker worden voor mensen die even een hapje willen eten met een lekker glas wijn.”

Door Valentijn Bartels - 5-10-2016, 22:00 (Update 5-10-2016, 22:00)

Stuiterend van enthousiasme loopt gastheer en sommelier Majid Fitouri door het pand aan het Hilversums Kanaal dat in 1936 door Willem Marinus Dudok werd ontworpen. Aan de locatie heeft het nooit gelegen. Het restaurant aan de Vreelandseweg is prachtig, net als het terras aan het water. „Toch zijn we gaan verbouwen en restylen...