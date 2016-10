Soest: Miljoenen voor sport en wegen

SOEST - Na jaren van bezuinigen dagen voor Soest nu betere tijden. De gemeente wil komende jaren voor miljoenen gaan investeren. Met name in de wegen en in sportaccommodaties.

Door Hans van Kekenh.van.keken@hollandmediacombinatie.nl - 4-10-2016, 20:08 (Update 4-10-2016, 20:08)

Dat werd ook hoog tijd, want het wegennet staat er door beknibbelen op uitgaven niet best bij. In een inhaalslag is eerder dit jaar al twee miljoen uitgetrokken voor de Wieksloterweg en Korte en Lange Brinkweg. Komende jaren (tot en met 2022) komt er nu in totaal 3,3 miljoen extra aan, elk jaar 660.000 euro bovenop de huidige twee ton. Los daarvan gaat Soest de pot voor onverhoopte reparaties aan het wegdek ook nog eens extra aanvullen tot jaarlijks zestig mille.

De sport moest afgelopen jaren flink indikken, wat inmiddels jaarlijks vier ton besparing oplevert. Maar ook daar wordt komende jaren flink geïnvesteerd, in aanloop naar verzelfstandiging. Alleen al door eindelijk werk te maken van de verhuizing van voetbalclub SEC. Die moet van het college naar het terrein van Hees, samen een nieuwe, door de gemeente te betalen accommodatie gaan beheren. Daarmee ontstaat voor de aangrenzende hockeyers van MHC Soest ruimte voor een nieuw kunstgrasveld. SO Soest aan de overzijde, dat ook een extra kunstgrasveld nodig heeft door de aanwas van nieuwe leden, krijgt zo de noodzakelijk geachte extra parkeerruimte. En dan heeft VVZ ’49 aan de Eemweg ook nog nieuwe kleedkamers nodig.

