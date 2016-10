’Maak van centrum een ’Quartier Latin Baarn’

BAARN - De wilde haardos van ’visionair’ architect én LTS-raadslid Tinus Snyders doet al wel vermoeden dat hij een wat warrige, creatieve geest is. ,,Laat ze maar zeggen dat het allemaal luchtfietserij is, wat ik zeg. Ik ben goud waard en weet zeker dat ik eens doorbreek.”

Door Jetty Clausj.claus@hollandmediacombinatie.nl - 4-10-2016, 17:32 (Update 4-10-2016, 17:32)

Al sinds zijn politieke entree in 2002 zorgt hij voor couleur locale in de raad. Hij lijkt te teren op oude roem, denkend aan de glorieuze overwinning bijna vijftien jaar geleden. Snyders stond aan de wieg stond van Hart voor Baarn die in een klap met zeven zetels in de raad kwam. ,,Ik ben twee jaar en negentien dagen wethouder geweest voordat ik werd afgezet zonder enig hoor en wederhoor.”

Na alle jaren is ruimtelijke ordening nog steeds het speerpunt van Lijst Tinus Snyders (LTS). Onder die vlag zit hij sinds 2006 in de raad. Hart voor Baarn is allang weggevaagd. Als ’roepende in de woestijn’ blijft hij nog even enthousiast zijn visie etaleren. Onvermoeibaar schetsend voor zijn geliefde dorp.

Filosoferend ziet hij in het centrum nabij Nieuw Baarnstraat-Laanstraat - waar hij ook zelf woont - een ’Quartier Baarn’ontstaan. ,,Met een knipoog naar de beroemde Parijse kunstenaarswijk Quartier Latin. Het is er nu al ’s avonds levendig met café Zonja, Prins Hendrik en restaurant Cosa (La Promenade).’’

Voordeel van dit gebied is ook dat het op loopafstand van het station ligt. Snyders ziet een straatbeeld voor zich met galerietjes, een internetcafé met jonge honden achter de laptop en kleine bedrijfjes van startups, waardoor Baarn kan afrekenen met het stempel slaapdorp.

,,Maak zeventig ondergrondse parkeerplaatsen onder de geplande woningbouw op de plek van garage Luiten bij de Nieuw Baarnstraat. Veel te duur, wordt geroepen. Ik zeg: reken het nou eens door. De aanloop bij de horeca kan nu al de auto niet kwijt.”

Aannemer Bunte wil de woningen direct aan de straat te plaatsen. Snyders hoort de nieuwe bewoners al klagen over geluidsoverlast. ,,Plaats ze verder naar achter. Ik heb een alternatief hofje geschetst.”

Snyders ziet op termijn een culturele functie weggelegd voor de drie centraal gelegen Baarnse kerkgebouwen. Zij hebben ideale akoestiek voor concerten of voorstellingen. ,,Nicolaas, Paulus- en Paaskerk ontkomen er op den duur niet aan een breder gebruik, als het kerkbezoek afneemt. Er is veel vraag naar kleinere zalen. Waarom moet theater de Speeldoos in één gebouw zitten?’’

Verder filosoferend oppert hij dat het Brandpunt bij de Paaskerk op den duur een goede plek zou kunnen zijn voor de bibliotheek. En wat te denken van een gedeeltelijke metamorfose voor het saaie parkeerterrein aan de Laanstraat: een zonnige terras met een grand café en mogelijk een kleine zaal in het oude Pakhuis. ,,Kijk ook eens of je de Speeldoos kan bouwen op de plek van garage Kooy met ouderenwoningen erboven.’’

Wintertuinhotel

,,Niet alles hoeft al deze generatie van de grond te komen”, zegt hij doelend op zijn fantasieën rond de leegstaande iconische Wintertuin, gelegen in het Cantonspark. ,,Met trekkers als Paleis Soestdijk, Kasteel Groeneveld en een toekomstige wellnesscentrum in Baarn zou een ’boomhotel’ vlakbij de Wintertuin, op de plek van Schoonoord, kans van slagen hebben. Zoek investeerders.”Snyders toont zijn plan met een carré van ouderenwoningen op de plek van het te slopen verzorgingshuis Schoonoord. ,,De huisjes moeten om te vormen zijn tot hoteleenheden. Als je bij de Van Galenlaan een ondergrondsse doorgang maakt naar de kas kun je in de Wintertuin dineren.”