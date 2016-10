Nieuw ontwerp voor tweerichtings Emmastraat

Foto archief Studio Kastermans kan het nieuwe ontwerp de neuzen dezelfde kant op krijgen?

HILVERSUM - Het omstreden plan om tweerichtingsverkeer in te voeren op de Emmastraat krijgt een vervolg.

Door Valentijn Bartels - 4-10-2016, 20:00 (Update 4-10-2016, 20:00)

Het college van burgemeester en wethouders presenteert na aanpassingen een definitief ontwerp waar de raadscommissie verkeer en beheer woensdagavond advies over geeft. Een positief advies is de laatste mogelijkheid om kans te maken op een subsidie van 747.200 euro, verstrekt door de provincie Noord-Holland. Voorwaarde is dan nog wel dat de gemeente Hilversum de werkzaamheden voor 1 november aanbesteedt.

Het voorlopige ontwerp om automobilisten in twee richtingen...