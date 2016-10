Twee arrestaties bij Gulf-tankstation Baarn

Foto Caspar Huurdeman Agenten in de weer met de twee arrestanten bij het Baarnse Gulf-tankstation.

BAARN - Bij het Gulf-tankstation aan de Biltseweg bij Baarn en Soest zijn dinsdagmiddag rond drie uur twee jonge mannen gearresteerd.

Door Henk Runhaar - 4-10-2016, 17:07 (Update 4-10-2016, 17:07)

Ook hun rode scooter werd door de politie in beslag genomen, meldt een medewerker van het tankstation.

De politie Midden-Nederland kan niet zeggen wat er aan de hand was. Dat duidt er volgens een woordvoerster op dat het duo in het kader van een lopend onderzoek is opgepakt. ,,Daarover worden geen mededelingen gedaan.’’ Wat ook nog kan, is dat agenten van een andere politieregio in actie waren. ,,In dat geval melden zij hun eigen succes.’’

De Gulf-medewerker heeft ook geen idee waarom de twee werden aangehouden. Bij het tankstation hebben ze in elk geval niets misdaan.