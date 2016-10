Een Hollander in New York [video]

foto antonio porcar

SOEST - Ze zijn dinsdag uit New York naar Amsterdam gevlogen: het Philippe Lemm Trio met pianist Angelo di Loreto, bassist Jeff Koch en drummer Philippe Lemm. Er is vandaag een televisieopname voor ’Vrije Geluiden’ en dan volgt een tournee die zaterdag 15 oktober halt houdt in Artishock in Soest.

Door Klaas Koopman - 4-10-2016, 16:54 (Update 4-10-2016, 17:05)

De Soester jazzprogrammeurs kunnen er trots op zijn dat ze het Philippe Lemm Trio konden contracteren. Want, het is een Amerikaans-Nederlands trio dat hard bezig is een plaats te veroveren in de...