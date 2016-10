Eindelijk kan Don Bosco naar Bosstraat verhuizen

SOEST - Na twaalf jaar overleg, praten, wachten en keer op keer plannen aanpassen kunnen de scouts van Don Bosco eindelijk opgelucht adem halen. Ze mogen van de Heideweg naar de Bosstraat.

Door Hans van Keken - 4-10-2016, 11:21 (Update 4-10-2016, 12:37)

'De buurt wil niet dat we het onderkomen verhuren voor feestjes'

De Soester gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel, waar in het gemeente huis - en ook met omwonenden van de Bosstraat - vele uren van overleg aan vooraf gegaan is.

Vorig jaar december was er al een convenant met omwonenden getekend, ruim twee jaar geleden - toen nog onder het vorige college - besloot de gemeenteraad al om de scouts 60.000 euro extra subsidie te geven om te kunnen verhuizen.

Vooral het overleg met omwonenden kostte veel tijd en energie. De buurt vreesde extra overlast door de komst van Don Bosco op het toch al overvolle stukje bos.

Aan de Bosstraat zitten al twee scoutinggroepen, centrum De Blauwe Vogel, Tennisvereniging Soest-Zuid en manege Nieuw Eldorado. Vooral het plan voor verhuur van het nieuw te bouwen, deels uit beton bestaande onderkomen zette kwaad bloed. Don Bosco zou ook de indruk wekken dat het veel leden heeft, vonden omwonenden destijds.

Johan Duim van Don Bosco legt uit dat alles inmiddels in goede harmonie geregeld is.

,,We gaan onze ruimte niet verhuren aan anderen, zoals voor feestjes. Dat wil de buurt niet en gebeurt dus niet. Dat scheelt ons inkomsten ja, maar dan gaan we gewoon extra acties houden om aan geld te komen. We maken ons geen zorgen, we hebben een goede begroting.”

De al negentig jaar bestaande scoutingclub heeft volgens Duim 77 leden.

De grond aan de Bosstraat krijgen de scouts onder voorwaarde van ’eeuwigdurende erfpacht’. In november gaat Don Bosco met de eigen leden aan het bouwen, er moeten wel enkele bomen gekapt worden. Die zullen deels ook voor een wal gebruikt worden.