Horeca op pleisterplaats Park Vliegbasis

SOEST - Vastgoed- en horecaondernemers kunnen meedingen naar een ’buitenkansje’ op de gloednieuwe pleisterplaats bij Park Vliegbasis Soesterberg. De gemeente zoekt een ondernemer, die deze bijzondere horecakavel wil exploiteren. Er wordt een prijsvraag uitgeschreven.

Door Jetty Claus - 3-10-2016, 18:20 (Update 3-10-2016, 18:21)

Prijsvraag voor keuze ondernemer

Bij de pleisterplaats zit een speelbos en er komt uitzicht vanuit een uitkijktoren op de natuur en het Nationaal Militair Museum. De horecaplek is gelegen aan de provinciale fietsroute. De uitspanning moet een verbinding leggen tussen museum, Park Vliegbasis en Soesterberg.

Het dorp krijgt op dit moment een flinke kwaliteitsimpuls met onder meer woningbouw, vernieuwing van het dorpshart en een nieuw bedrijventerrein.

Toegangspoort

Voor de prijsvraag is de externe partij HTC Advies ingeschakeld. Het bedrijf houdt een informatiebijeenkomst om te zorgen dat de vastgoed- en horecaondernemers met een optimaal plan kunnen komen.

Soesterberg moet met de pleisterplaats dé toegangspoort tot de vliegbasis worden. Zo kan het dorp economisch profiteren van de publiekstrekkers NMA en de natuur.

Soest moest flink druk op de ketel zetten omdat het overkoepelend orgaan Hart voor de Heuvelrug steeds meer probeerde af te knabbelen van de oorspronkelijke plannen. Om zo de natuurwaarden te beschermen. De middenstand in Soesterberg zou in de verdrukking komen. De vrees was dat anders Den Dolder, als invalsweg van de basis, zou profiteren.