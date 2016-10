Oudere automobilist belandt in sloot Soest

SOEST - Een oudere automobilist is zaterdagochtend met zijn auto in de sloot beland nadat hij de macht over het stuur verloor.

Door Floris van Bodegraven - 1-10-2016, 12:46 (Update 1-10-2016, 12:57)

Het ging mis op de kruising tussen de Grote Melmweg en de AP Hilhorstweg in Soest. De bestuurder op leeftijd sloeg rechtsaf toen hij de macht over het stuur verloor en reed de berm en vervolgens de sloot in.

De bestuurder is in de ambulance uitgebreid onderzocht maar mankeerde gelukkig niets. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld.