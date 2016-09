Noordschil weer in beeld voor huizen

BAARN - Het college van B en W van Baarn krijgt van de gemeenteraad groen licht om vaart te maken bij het zoeken van locaties voor sociale woningbouw. Braakliggende grond op de Noordschil, vlakbij de A1, komt daarbij weer in beeld.

Door Joost Reijndersj.reijnders@hollandmediacombinatie.nl - 30-9-2016, 15:41 (Update 30-9-2016, 16:23)

Vaart achter sociale woningbouw

Vooral de grote druk op de woningmarkt maakt dit noodzakelijk, vindt het college. In november presenteert het de woonvisie met concrete plannen. Gesputterd werd er wel deze week in de gemeenteraad. Vooral bouwen op de Noordschil ligt gevoelig. Toch mag verantwoordelijk wethouder Erwin Jansma (VVD) gaan praten met W&F Investments, eigenaar van de helft van de braakliggende grond op de Noordschil. De gemeente is eigenaar van de andere helft. Overigens wil W&F, de investeringsmaatschappij van zakenman Frits Kroymans, de grond verkopen. Onder het vorige college van b en w heeft de meerderheid van de gemeenteraad zich expliciet uitgesproken tegen bebouwing van de Noordschil, de strook grond langs de A1 tussen het bedrijventerrein en de sportvelden.

Duidelijk is wel dat de gemeenteraad wil dat van de nieuwbouw dertig procent in de sociale sector ligt. De gemeente zelfs is eigenaar van de voormalige schoolgebouwen van de Gaspard de Coligny en de Montinischool en van sporthal De Loef. De scholen zitten inmiddels in de nieuwe brede school Noorderbreedte. Bij de besluitvorming over de brede school is indertijd afgesproken dat de gemeente een zo hoog mogelijke opbrengst moest proberen te genereren uit de verkoop van de grond onder de scholen en de sportzaal, dat ter medefinanciering van de bouw van de nieuwe school. Nu er gesproken wordt over sociale woningbouw op die plekken, zal de opbrengst van de grond minder zijn. Andere locaties waarover Jansma in gesprek gaat zijn de Boemerang, bedrijventerrein De Drie Eiken waar kantoren om te bouwen zijn tot woningen, hetkantoorpand aan de Ericaweg en de locatie van de voormalige zusterflat bij het ziekenhuis.