Wijdemeers spaarvarkentje weer voller

WIJDEMEREN - Tot tevredenheid van de Wijdemeerse gemeenteraad is het op het nippertje gelukt de jaarstukken 2015, inclusief accountantsverklaring, tijdig bij de provincie in te leveren. En het spaarvarken is weer bijgevuld. Toch was er donderdagavond ook kritiek.

Door Ronald Frisart - 30-9-2016, 14:27 (Update 30-9-2016, 14:27)

De begroting 2017 ligt al bijna op tafel, maar pas vrijdag leverde de gemeente de jaarstukken 2015 bij de provincie in, nadat de raad er donderdagavond een klap op had gegeven. De enorme vertraging is vooral te wijten aan oorzaken van buitenaf: partijen die...