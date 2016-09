Nieuwbouw voor Sint Elisabeth

Archief/Eric Molenaar

LAGE VUURSCHE, SOEST - Verpleeghuis Sint Elisabeth in Lage Vuursche wordt vanaf volgend jaar in fases gesloopt. Eigenaar Lyvore gaat nieuwbouw plegen.

Door Hans van Keken - 1-10-2016, 9:00 (Update 1-10-2016, 9:02)

Daarmee komt een einde aan meer dan negentig jaar historie, in de bossen vlakbij het buurtschap. Lyvore nam het verpleeghuis, waar zo’n vijftig veelal hoogbejaarde mensen wonen - de helft dementerend, twee jaar geleden over.

Al vrij snel daarna is er intern en met de gemeente gesproken over mogelijke nieuwbouw. Sinds deze week is alles rond en kan gewerkt worden aan...