Bussum op IJs nu mogelijk op Wilhelminaplantsoen

BUSSUM - Het Wilhelminaplantsoen is de nieuwe optie die Bussum op IJs ziet nu het evenement definitief niet op het parkeerterrein aan de Veldweg kan plaatshebben. Dit liet wethouder Miriam van Meerten zich ontvallen tijdens de raadsvergadering woensdag.

Door Alexander Poort - 30-9-2016, 10:26 (Update 30-9-2016, 10:26)

De belangrijkste voorwaarde die Van Meerten stelt aan Bussum op IJs is dat de organisatie draagvlak moet vinden bij omwonenden en ondernemers. Deze laatste groep kwam in het geweer tegen de Veldweg als locatie. Voordeel voor Bussum op IJs is wel dat Arno Haye...