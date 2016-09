Dagje sfeer proeven bij Zorgeloos Wonen

Archieffoto Kastermans Frits Jacobs ’woont zorgeloos’ in Johanneshove in Laren.

BUSSUM, WEESP - Vivium Zorggroep houdt zaterdag 15 oktober een open dag waarop bezoekers kennis kunnen maken met Zorgeloos Wonen.

Door Tamar de Vries - 29-9-2016, 20:00 (Update 29-9-2016, 20:00)

Het concept is een vernieuwing van het traditionele begrip verzorgingshuis. Zorgeloos Wonen is een eigen appartement in een (voormalig) verzorgingshuis, waarin bewoners zelfstandig wonen. Ze kunnen gebruik maken van faciliteiten, service en zorg die de betreffende Vivium-locatie biedt en de bewoner nodig heeft.

En verandert de situatie in de toekomst, dan verandert de zorg mee. Het doel is mensen zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel te laten wonen. Vivium biedt een kijkje in de mogelijkheden op zaterdag 15 oktober. Dan staan de deuren open van vier Zorgeloos Wonen-locaties: De Gooise Warande aan de Mezenlaan 19 in Bussum, Godelinde aan de Jozef Israëlslaan 1 in Bussum, Johanneshove aan de Eemnesserweg 42 in Laren en Oversingel aan de Hugo de Grootlaan 30 in Weesp.

Tijdens de open dag krijgen geïnteresseerden van 11.00 tot 14.00 uur uitleg over Zorgeloos Wonen bij Vivium. Daarbij wordt de locatie en een appartement getoond tijdens een rondleiding. Na afloop kunnen bezoekers een hapje eten of wat drinken in één van de restaurants van de vier deelnemende locaties.

Meer informatie over het programma op de locaties en de tarieven voor huur en woonkosten is te vinden op: www.vivium.nl/opendag