Aanpak sluipverkeer vanaf A1 naar Baarn niet gelukt

BAARN - Het indammen van het sluipverkeer door Baarn is helemaal mislukt. Dat blijkt uit een proef die de gemeente drie maanden lang heeft gehouden. Nog altijd blijken er rond het spitsuur 40% ’vreemde voertuigen’ te rijden, zo wijst onderzoek uit.

Door Hans van Keken - 29-9-2016, 14:46 (Update 29-9-2016, 14:46)

Vorig jaar besloot de raad tot een pakket aan maatregelen tegen de auto’s die de file op de A1 via het dorp proberen te ontwijken. Vooral op spitstijden gebeurt dat, met name over de De Geerenweg en - in het verlengde...