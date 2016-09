Herman van Veen op pad met Soester kaboutertjes

Caspar Huurdeman

SOESTERBERG - Zanger, violist, kleinkunstenaar, eigenlijk alleskunner Herman van Veen wandelde gisterochtend nabij de voormalige vliegbasis Soesterberg met een hele tros kabouters over het nieuwe kabouterpad nabij zijn huis op landgoed De Paltz.

Een nieuw pad, en een initiatief van Vincent en Nicole van de Wardt, de uitbaters van restaurant het Soester Hoogt. Geïnspireerd door het kabouterpad dat Restaurant De Generaal in het Baarnse Bos heeft uitgezet, wilden zij ook iets moois doen in hun omgeving. En extra leuk werd het omdat Herman van Veen met kinderen van drie Soester het pad liep en op verschillende kabouterpunten verhaaltjes voorlas. Het kabouterpad is een project van Stefanie Jegerings.