Dineren in Baarn waar de postkoets ooit halt hield

Foto Studio Kastermans/Leon Dakkus Het eerste boek is voor burgemeester Röell

BAARN - Uit eten in Baarn heeft heel veel met reizen te maken. Voor wie in een historisch pand wil dineren wel te verstaan. En Wil Hordijk heeft er een mooi boek over gemaakt. Woensdag presenteerde ze het in Eethuys-Café de Generaal (specialiteit: boeuf bourguignon).

Door Joost Reijnders - 28-9-2016, 17:48 (Update 28-9-2016, 17:48)

’Baarnse horeca in historische panden’ heet het, met als extraatje bij elk restaurant het favoriete recept van de chef-kok. De meeste restaurants zijn ontstaan als uitspanning, vaak al aan het begin van de achttiende eeuw. Letterlijk want...