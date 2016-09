Munitie uit WO II aangetroffen in de Eem

Foto Caspar Huurdeman Een deel van de vondsten. Een kanonskogel en een optisch apparaat.

BAARN - Een gespecialiseerd bedrijf is tot vrijdag bezig met het zeven van munitie uit de grond die bij de dijkverzwaring is weggegraven langs de Eem, ter hoogte van de Melmplas. Het wapentuig dateert uit de Tweede Wereldoorlog.

Door Joost Reijnders - 28-9-2016, 23:55 (Update 28-9-2016, 23:55)

De grond is bij de oevers afgegraven en tijdelijk in een depot opgeslagen om later afgevoerd te worden. De grond bleek munitie te bevatten en het waterschap heeft een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd dat het zand door de zeef haalt en de gevonden munitie veiligstelt....