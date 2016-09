De Wintertuin in Baarn heeft zijn kwartiermaker

Foto Caspar Huurdeman Edwin Kouwenberg met op de achtergrond de Wintertuin.

BAARN - Jaren heeft het geduurd, maar eindelijk lijkt er nu een oplossing te zijn voor de Wintertuin in het Cantonspark in Baarn: cultureel ondernemer Edwin Kouwenberg gaat aan de slag als kwartiermaker om de komende maanden uit te zoeken hoe de kas te exploiteren is.

Door Joost Reijnders - 28-9-2016, 14:50 (Update 28-9-2016, 15:27)

Een benoeming met voorwaarden; wethouder Erwin Jansma (VVD) laat daar geen twijfel over bestaan: ,,We hebben dat ook tegen alle kandidaten heel duidelijk gemaakt. De kwartiermaker is een experimenteerfase, hij moet goed met de mensen inde...