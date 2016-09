College liet gemeenteraad vaker links liggen

Foto Studio Kastermans/Ben den Ouden De werf aan de Mierenmeent in Hilversum.

HILVERSUM - Wethouder Wimar Jaeger (financiën) erkent bij drie projecten de Hilversumse gemeenteraad ten onrechte te hebben gepasseerd.

Door Valentijn Bartels - 28-9-2016, 8:30 (Update 28-9-2016, 8:30)

De gemeenteraad beschikt over het budgetrecht, waardoor voor financiële afwijkingen toestemming van de raad nodig is. Jaeger bood onlangs al zijn excuses aan over de manier waarop het gemeentebestuur met bedragen heeft geschoven in het transitieproject Slank & Hoogwaardig. De leden van de raadscommissie bestuur en economie accepteerden alsnog het passeren van de raad. Nu blijkt het college dezelfde fout vaker te hebben gemaakt.

Ook...