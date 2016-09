Kantoren Lucentterrein worden wijk

HILVERSUM - De razendsnelle ontwikkeling van de voormalige Philipskantoren kan weinig Hilversummers zijn ontgaan.

Door Valentijn Bartels - 28-9-2016, 8:00 (Update 28-9-2016, 8:00)

Langs de Larenseweg is het oude kantoorpand (zeven hoog) opeens behangen met speels verdeelde balkons, die binnen de kortste keren tegen de gevel zijn ’aangeplakt’. Nadat de Alliantie een eigen kantoorpand voor 400 medewerkers tegenover winkelcentrum Seinhorst opende, zijn 95 appartementen in de sociale huursector bijna klaar voor gebruik. In 2019 moet het enorme gebied tussen het station en de Seinhorst plaats bieden aan in totaal 280 woningen.

