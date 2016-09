Gedreven duo stapt uit LTS Baarn

Archieffoto Caspar Huurdeman Kouwenberg en Schouten in gesprek met Pieter Broertjes.

BAARN - Tino Schouten en Edwin Kouwenberg zijn per direct uit de LTS Baarn gestapt. Fractieleider Tinus Snyders zal ’vol enthousiasme’ het raadswerk voortzetten, staat in het communiqué. Het drietal wil niet met modder gooien, maar wijt de breuk aan een verschil van inzicht over de koers. ,,Twee kapiteins op een schip, dat werkt niet”, zeggen ze.

Door door Jetty Claus - 27-9-2016, 17:15 (Update 27-9-2016, 17:16)

Snyders opperde naar eigen zeggen een ’time-out’, waarna Schouten de conclusie trok. ,,Ik zou niet willen zeggen dat het trekken aan een dood paard is,...