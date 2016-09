Werk langs de Eem vordert gestaag

Caspar Huurdeman Bijna klaar. Het fietspad, rechts op de foto, moet nog worden geasfalteerd.

EEMBRUGGE - De dijkverzwaring langs de Eem en de Randmeren nadert de voltooiing.

Door Joost Reijnders - 27-9-2016, 16:53 (Update 27-9-2016, 16:53)

Vrijdag begint het werk in het dorp Spakenburg, een technisch hoogstandje: om het dorp tegen een noordwesterstorm van windkracht 11 te beschermen - de norm voor de dijkverzwaring - komt er een opdrijvende waterkering: als het water stijgt komt de 160 meter lange dam vanzelf naar boven. Bij Eembrugge is het fietspad zo goed als klaar. Het hoeft alleen nog geasfalteerd te worden. Maar dat gaat nog wel even duren meldt het waterschap. Bewoners aan de overkant van de rivier, in Eembrugge, waren boos omdat het waterschap het pad in de bocht voor de brug op de dijk aanlegt en niet vrijliggend naast de weg onder aan de dijk. Ze vinden dat hun uitzicht verpest wordt door de fietsers op de dijk. Ook waren ze boos omdat het waterschap niet met hen had gesproken. Dat laatste is inmiddels gebeurd. De vergunningprocedure is in de afrondende fase. Zodra de vergunning is verstrekt komt die ter inzage te liggen. Op voorhand heeft al een bewoner bezwaar aangetekend.