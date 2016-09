Bunschotens stel krijgt werkstraf voor fietsendiefstal

ANP

BUNSCHOTEN - De 28-jarige Peter B. uit Bunschoten en zijn 27-jarige vriendin zijn dinsdag door de politierechter in Utrecht allebei veroordeeld tot 120 uur werkstraf en 3 weken voorwaardelijke gevangenisstraf.

Door Jurgen Swart - 27-9-2016, 16:46 (Update 27-9-2016, 16:58)

Het stel was betrokken bij de diefstal van 13 fietsen in Bunschoten in Amersfoort vorige zomer. De Bunschoter zocht de fietsen uit bijvoorbeeld bij winkels en bushaltes en verstopte ze. Later haalden ze de fietsen op. Zijn vriendin verkocht ze op Marktplaats. De politie combineerde de advertenties met de aangifte die in...