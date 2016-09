Zwemmer in Bunschoten gered van zekere verdrinkingsdood

Een oplettende booteigenaar heeft er dinsdagmiddag in Bunschoten-Spakenburg voor gezorgd dat een man van middelbare leeftijd gered werd van een zekere verdrinkingsdood.

Door Jochem Geerdink - 27-9-2016, 16:36 (Update 27-9-2016, 16:36)

Dat meldt 112 Bunschoten. De man was vanaf het strand achter voetbalcomplex De Westmaat richting de jachthaven aan de Westdijk aan het zwemmen toen hij in de problemen kwam. Een booteigenaar zag dat gebeuren en waarschuwde de havenmeester.

Vanuit het havenkantoor vertrok vervolgens een boot die de man zo’n 100 meter buiten de jachthaven uit het water van het Eemmeer hees. Dat gebeurde nét nadat de man onder water verdween. De twee bemanningsleden slaagden er desondanks in hem aan boord van de boot te trekken.

Van de inmiddels gearriveerde hulpdiensten kreeg hij op de kant professionele hulp. De zwemmer, slechts gekleed in een onderbroek, was er zeer slecht aan toe, maar hoefde niet te worden gereanimeerd. Waardoor hij in de problemen kwam is niet bekend.