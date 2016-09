’Politieke spanning’ vóórdat Veltman (D66) raadslid werd in Hilversum

HILVERSUM - In de dagen voordat Rinse Veltman (D66) in 2014 werd beëdigd als lid van de Hilversumse gemeenteraad was er ’politieke spanning’ bij de plaatselijke Democraten. De D66-fractieleiding was erover ingelicht dat Veltman jarenlang niet had meegewerkt aan het uitvoeren van een vonnis van de Hilversumse kantonrechter uit 2004.

Dat blijkt uit een van de mails die Veltman begin september 2014 stuurde aan schuldeiser Wilf Libgott. Op 10 september besloot de Hilversumse gemeenteraad Veltman toe te laten als lid en werd...