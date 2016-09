Burgemeester Soest jaagt op ’leiders’ hangjeugd

Foto Caspar Huurdeman Het door brand verwoeste klimtoestel.

SOEST - ’Sluit Park Honsbergen ’s avonds af voor hangjeugd’. Die oproep doen wijkbewoners uit Klaarwater na het door brand verruïneerde speeltoestel vrijdagavond.

Door Jetty Claus - 26-9-2016, 17:50 (Update 26-9-2016, 17:57)

Omwonenden van het park zien hoe de jongerenoverlast zich verplaatst vanuit andere wijken in Soest. Directeur Roy Sheldon van opbouworganisatie Balans noemt dat het waterbed-effect. ,,Je drukt op de ene plek en dan komt het elders omhoog.”

Burgemeester Rob Metz reageert dat het de insteek is van politie, jongerenwerkers en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) om ’de jongeren waar het om gaat zichtbaar te maken, uit de anonimiteit te halen, de leiders er tussenuit te halen. Hierbij betrekken we de ouders’.

Daarnaast zet Soest op specifieke plekken maatregelen in, zoals mobiele camera’s in Smitsveen, verboden toegang na zonsondergang bij park Colenso en het Slangenbosje. ,,Ook voor het Spelepad zijn we in de afrondende fase van een plan van aanpak. Dit behandelen we in de collegevergadering van volgende week. In deze vergadering komt ook een voorstel aan de orde voor een meer Soestbrede aanpak van de jeugdproblematiek.”

Ontmoetingsplek

Metz stelt dat het gemeentebeleid erop gericht is dat jeugd die geen overlast veroorzaakt ook een plek moet hebben om elkaar te ontmoeten. ,,Dat willen we meer faciliteren”, aldus Metz.

Voor omwonenden van Park Honsbergen begint de emmer over te lopen na regelmatige escalaties de afgelopen jaren. Een buurman van het park zegt de ’pestherrie’ spuugzat te zijn. ,,Ik hoorde vrijdag een harde knal, waarschijnlijk een vuurwerkbom. We kunnen ’s avonds niet eens meer buiten zitten om een borreltje te drinken. Het gegil hoor je nog tot na elven.” De man voelt zich ’weggepest’ en denkt binnen een jaar te gaan verhuizen.

Politieoptreden maakt volgens hem weinig uit. ,,De agenten staan machteloos. Zolang zij geen afval rondgooien, kan de politie niets doen. De jongeren vinden het gewoon grappig dat de agenten op de fiets langskomen. Met een surveillancewagen kunnen ze niet aankomen, want dan zijn de vogels zo gevlogen, op hun fietsje. Na een praatje gaan de jongeren soms weg. Binnen vijf minuten zijn ze terug als de agenten vertrokken zijn.”

Rondje lopen

Het overlastprobleem steekt de laatste jaren regelmatig de kop op in Park Honsbergen, stelt ook een andere omwonende die actief is in de WhatsApp buurtpreventie. ,,We roepen soms op om een rondje te lopen, een soort buurtwacht.” Bij de politie zijn 200 jongeren met naam bekend.