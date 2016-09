Verhuizing Don Bosco Soest in de eindfase

SOEST - Scouting Don Bosco in Soest wil al jaren verhuizen naar de Bosstraat, en dat proces komt nu echt in de beslissende fase. De gemeenteraad is nu aan zet.

Door Joost Reijnders - 21-9-2016, 13:39 (Update 21-9-2016, 13:39)

Donderdag bespreekt de gemeenteraad van Soest het bestemmingsplan Scoutingterrein Bosstraat, dat de verhuizing van de Heideweg naar de Bosstraat mogelijk moet maken. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Er is lang onderhandeld tussen de scouting, de gemeente en buurtbewoners van de Gentiaanlaan, Foekenlaan, Bosstraat en de Den Blieklaan. Ze zijn eruit gekomen en als alles nu verder op rolletjes loopt, kan Don Bosco zich nog voor eind dit jaar voorbereiden op de verhuizing naar Bosstraat 77.

Om de vaart erin te houden, heeft de scouting gevraagd het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning tegelijk ter inzage te leggen, nadat de gemeenteraad er mee heeft ingestemd. En dat gaat naar verwachting komende donderdag 29 september gebeuren.