Baarn werkt samen DAV aan plan Laanplein

Foto Joost Reijnders De oude garage van Kooij aan de Eemnesserweg is verworden tot bouwval. Nog dit jaar wordt het gebouw gesloopt.

BAARN - Ze slaan elkaar met miljoenenclaims om de oren, maar dat staat samenwerking niet in de weg. De gemeente Baarn en projectontwikkelaar DAV Baarn sleutelen samen aan een plan om het Laanplein op te knappen.

Door Joost Reijnders - 21-9-2016, 18:00 (Update 21-9-2016, 18:00)

De beide partijen vechten een juridisch gevecht uit over de bouwval die de vroegere Garage Kooij aan de Eemnesserweg geworden is. Alle mooie plannen met het aangrenzende Laanplein - twee supermarkten, woningen en een parkeergarage - zijn als onhaalbaar in een diepe la verdwenen. Het conflict...