’Ik had mijn moeder even terug’

HILVERSUM - „Mijn dementerende moeder hield vroeger ontzettend veel van zwemmen”, vertelt Hilversummer Hans Mooij (52), mede-oprichter van Zzinn.

Door Annemarie de Jong - 20-9-2016, 21:58

De Gooise stichting zet zich in voor mensen met dementie en niet aangeboren hersenletsel. „Op een dag liet ik haar zwart-wit beelden zien van mensen met badmutsen op, spelend in het water. Mijn moeder reageerde daar zo enthousiast op. Ze wees mensen aan en zei: ’Dat deed ik ook graag’. Ze leefde helemaal op. Fantastisch om te zien. Toen ik er een oom en tante bij uitnodigde, begonnen ze met zijn drieën te praten. Ik was helemaal verbaasd, want ze had al maanden niet meer met anderen gepraat. Nu deed ze het uit zichzelf. Het leek alsof de dementie wegviel. Ik had mijn oude moeder weer even terug.”

Doel van stichting Zzinn is het contact tussen mensen met dementie of niet aangeboren hersenletsel en hun familie te verbeteren door zintuigen te prikkelen. „Het gesprek met dementerenden verloopt vaak moeizaam. Dat kan zorgen voor onbegrip en frustraties bij beide partijen. Bezoekjes worden uitgesteld, je hebt het gevoel dat echt contact en communicatie niet meer mogelijk is”, vertelt Mooij.

De stichting maakt ’familiedocumenten’ als een handvat om het gesprek weer op gang te brengen. „Eerst verzamelen we samen met familie en bekenden foto- en filmmateriaal voor een ’levenspanorama’ van iemand met dementie.”

„Daaruit selecteren we samen treffende fragmenten en daar zoeken we bijpassende geuren, geluiden en materialen bij. Zelfs een verfrissingsdoekje met eau de cologne kan al veel losmaken, zag ik bij mijn eigen dementerende moeder.”

Pipo de Clown

Tijdens een speciale bijeenkomst bekijken dementerende, familie en medewerkers van de stichting de beelden als ’startpunt voor een gesprek’. Uiteindelijk krijgt de familie een familiedocument op dvd mee naar huis. „Daarop ook de opnames van de bijeenkomst waarop ook de reacties van de cliënt te zien zijn. Met de dvd kan familie steeds opnieuw het gesprek met dementerenden op gang brengen.”

De Hilversummer, begeleider bij Sherpa, ervaart de kracht van beeld en geluid dagelijks bij cliënten van de gehandicapteninstelling. „Laatst fietste ik op een tandem met een cliënt bij Kasteel Groeneveld. We zagen daar een groot bord van tv-serie Pipo de Clown, die vroeger werd opgenomen bij Groeneveld. Hij herkende het beeld en werd compleet enthousiast. Prachtig is dat.” Hans Mooij pakt zijn smartphone. „Kijk, en dit is onze droom.” Op het schermpje verschijnt een animatie van een truck. „Een ’mobiele activeringsruimte’, waarmee je door het hele land kan toeren.”

Huid

De truck is voorzien van zinnenprikkelende technieken. Je voelt er de wind door je haren en de zon op je huid schijnen. Een geurgenerator verspreidt kookluchtjes, Old Spice, lavendel of bijvoorbeeld sigarenlucht. In de beweegstoel waant iemand zich in een bootje en geprojecteerde beelden van zee of van vroeger maken de ervaring levensecht. Mooij: „Dat maakt veel los, waardoor het gesprek op gang komt. Voorlopig is het nog een droom. Of iemand moet met anderhalve ton over de brug komen.” Een Zzinn-sessie kost € 195,00. Bij bepaalde subsidieverleners kan een aanvraag worden ingediend om dit bedrag geheel of deels te vergoeden.