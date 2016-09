Memory Lane rond het Naardermeer

Hans Mooij met Bunschoter dames.

WEESP - Memory Lane, de benefietwandeling en trailrun rondom het Naardermeer, gaat zondag voor de derde keer van start.

Door Annemarie de Jong - 20-9-2016, 21:57 (Update 20-9-2016, 21:59)

Het evenement is een initiatief van de Gooise Stichting Zzinn, die zich inzet voor mensen met dementie of niet aangeboren hersenletsel. Deelnemers rennen of wandelen over verschillende afstanden. Wie achttien kilometer te lang vindt, kan de tocht inkorten tot 3, 5, 8 of 13 kilometer. Onderweg kan je een stukje meeliften met bijzondere vervoermiddelen, zoals een vlot onder de spoorbrug door of een legertruck.

Deelnemers van de trailrun rennen zestien kilometer op onverharde paden, dwars door bos, weiland en water. Memory Lane start en finisht bij Fort Uitermeer in Weesp. ,,Het is een verrassingstocht. Onderweg kom je clowns, horeca, muziek en activiteiten tegen. Je kan ook met Bunschoter dames in klederdracht op de foto. Je zintuigen worden volop geprikkeld”, zegt Hans Mooij van de stichting. En er zijn prijzen te winnen.

Memory Lane start zondag tussen 10.00 en 12.00 uur bij Fort Uitermeer, Uitermeer 5 in Weesp. Deelname 10 euro, voor kinderen 2,50. Informatie en inschrijven: www.zzinn.info