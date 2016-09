Brand schokt Baarnse buurtbewoners Lommeroord

Foto Caspar Huurdeman Brandweer blust het plafond van sociale huurflat Lommeroord. ,,De buurt stond buiten op het gras en keek toe.”

BAARN - De schrik zit er goed in bij flatbewoners aan de Baarnse Lommeroord. In de galerij woedde dinsdagavond rond half twaalf een grote brand. De buurt verdenkt de inmiddels gevreesde hangjeugd die dagelijks de sociale huurflats verstoort. ,,Ouderen zijn bang.”

Door Nina Menke - 20-9-2016, 16:37 (Update 20-9-2016, 16:37)

Buiten hangt nog een penetrante brandlucht. Op de grond liggen zwartgeblakerde plafondresten. Of de brand opzet was, weten bewoners niet. Een bankstel en een scooter stonden in lichterlaaie. De brand verspreidde zich tot het plafond. ,,Het had weinig gescheeld of alle...