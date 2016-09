Plofkrakers Soest verstopt in geprepareerde bouwkeet

Foto Caspar Huurdeman De geprepareerde bouwkeet waarin de plofkrakers zich schuil hielden.

SOEST - De drie plofkrakers die dinsdagochtend in Soest werden gearresteerd, hadden zich verstopt in een geprepareerde bouwkeet. De ’pipowagen’ stond in de buurt van echte bouwkeet bij een flat aan de Haverweerd in Soest.

Door Henk Runhaar - 20-9-2016, 14:23 (Update 20-9-2016, 14:36)

Getuigen melden dat er in de bouwkeet een tent was opgezet van isolerend materiaal. Zeer waarschijnlijk dachten de plofkrakers zo onzichtbaar te zijn voor de warmtebeeldcamera van de politiehelikopter.

Hun opzet leek te werken, totdat de politie speurhonden inzette. Het spoor leidde waarschijnlijk van de BMW met afgeplakte...