Jeugdoverlast Wijdemeren neemt fors toe

WIJDEMEREN - Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in de periode januari tot en met augustus fors toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om een toename van 50 naar 67 gevallen, ofwel plus 34 procent.

Door Ronald Frisart - 20-9-2016, 18:57 (Update 20-9-2016, 18:57)

Dat maakte de gemeente Wijdemeren dinsdagbekend, zich baserend op de jongste cijfers van de politie. Vooral Loosdrecht zucht onder jeugdoverlast. Van de 67 meldingen kwamen er 50 daar vandaan. Er wordt rekening mee gehouden dat in Loosdrecht een min of meer georganiseerden jeugdgroep...