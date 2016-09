Auto rijdt Nijkerkernauw in Bunschoten in

Foto: Caspar Huurdeman Bekijk Fotoserie

BUNSCHOTEN - Een auto is maandagochtend vanaf de Oostdijk in Bunschoten het Nijkerkernauw ingereden. De bestuurder is gereanimeerd.

Door Internetredactie - 19-9-2016, 11:27 (Update 19-9-2016, 12:21)

De man werd door brandweerduikers uit de auto gehaald. Hij is gereanimeerd, maar bewusteloos.

Duikers zochten in het water naar meerdere slachtoffers, maar troffen niemand aan.

De man raakte op de paal een dijk, waarna hij in het water belandde. Hij is naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht.

De politie doet onderzoek.