Kerken Soest balen van plan sluiting

SOEST - Het plan om wijkgemeentes De Open Hof en de Wilhelminakerk te sluiten leidt daar tot veel weerstand. Dat bleek vorige week tijdens een viertal bijeenkomsten in de vier kerken.

Door Hans van Keken - 18-9-2016, 18:40 (Update 18-9-2016, 18:40)

Het bestuur van de Protestante Gemeente Soest (PGS) had vorige week een viertal avonden belegd. In elke kerk werd het volgens het bestuur noodzakelijke plan toegelicht aan de leden. De opkomst was met zo’n honderd bezoekers per kerk opvallend groot. Logisch, want van de vier protestantse kerken moeten er twee dicht....