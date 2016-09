Honderden jongeren belagen politie na feest Amersfoort

Foto: Politie

AMERSFOORT - Een feest in poppodium Fluor in Amersfoort is zaterdagavond totaal uit de hand gelopen. Tegen de driehonderd jongeren raakten slaags met de politie, die uit de regio assistentie kreeg.

Door Hans van Keken - 18-9-2016, 15:50 (Update 18-9-2016, 15:50)

Omdat er tijdens het feest al verschillende keren ongeregeldheden waren werd het voortijdig gestaakt. Groepen jongeren raakten daarop buiten op het Oliemolenhof en later het Eemplein slaags met elkaar. De vlam sloeg helemaal in de pan toen een 17-jarige Amersfoortse weigerde weg te gaan, agenten beledigde en werd aangehouden. Het aanwezige publiek keerde zich daarop tegen de agenten. Verschillende politiewagens raakten beschadigd toen ze met stenen werden bekogeld, een agent raakte gewond..

Volgens de politie was er sprake van een grimmige sfeer. Pas nadat er uit omliggende gemeenten zoals Eemnes hulp van andere agenten kwam, kon het plein worden schoongeveegd. Dat gebeurde met behulp van de wapenstok en de inzet van politiehonden. Pas daarna keerde de rust weer terug.

De politie neemt het incident hoog op, vooral vanwege de agressie richting de collega’s. Er is een onderzoek gestart naar de mensen die met stenen gegooid hebben. Wie meer informatie daarover heeft, wordt gevraagd dat aan de politie door te geven. ,,We vinden agressie en geweld tegen onze medewerkers onacceptabel”, aldus de politie. ,,Ze hebben een verantwoordelijke rol en moeten ongehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld worden dan ook niet getolereerd.