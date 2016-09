Werf had geen brandalarm

SOEST - De brand woensdagavond in kinderdagverblijf de Kinderruimte had met een eenvoudig brandalarm mogelijk voorkomen kunnen worden. De aangrenzende gemeentewerf had dat echter niet.

Dat stelt eigenaar Bram van Garderen, die verbaasd is dat in de grote loods van de gemeente niet zoiets eenvoudigs als een brandalarm was geïnstalleerd. Bij de gemeente bevestigt woordvoerder Mark Kokos dat er volgens de voorschriften van de brandweer geen brandalarm nodig is op die plek. ,,Er is immers intern een brandwerende wand. Daardoor wordt een...