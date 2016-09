Broertjes wil extra toezicht op giftreinen

Stefan van Hees Het spoor in Hilversum.

HILVERSUM - Burgemeester Pieter Broertjes pleit voor ’meer adequate rapportage’ over de omvang van het treintransport van gevaarlijke stoffen in Hilversum.

Door Valentijn Bartels - 17-9-2016, 8:00 (Update 17-9-2016, 8:00)

Dat schrijft de burgemeester aan de Hilversumse raad. „Ik begrijp de zorgen over de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor.” Daarom onderneemt Hilversum actie. „Als extra inspanning willen we samen met andere gemeenten en regionale verbanden pleiten voor meer adequate rapportage vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu”, schrijft Broertjes. Hilversum werkt in dit verband onder andere samen met Utrecht. Op dit moment rapporteert het ministerie jaarlijks. De Hilversumse burgemeester houdt echter liever ’ieder kwartaal of ieder half jaar’ de vinger aan de pols. Op dit moment wordt de wettelijke hoeveelheid treinen met gevaarlijke stoffen op het Hilversumse spoor niet overschreden. „Het huidige beeld is dat het vervoer weer toeneemt, maar dat er in Hilversum geen overschrijdingen van risicoplafonds zijn”, meldt Broertjes. Het doel is om ’sneller actie te ondernemen’ als er teveel treinen met gevaarlijke stoffen over het Hilversumse spoor rijden.