Gooiland stroomt vol voor uitvaart van ’Tesla-bestuurder’ Mark

foto annemarie de jong Drommen mensen verzamelen zich bij Gooiland voor de uitvaart van Mark van der Heijden.

HILVERSUM - Na een indrukwekkende uitvaart in theater Gooiland in Hilversum viel donderdagmiddag letterlijk het doek voor IT-ondernemer Mark van der Heijden.

Door Annemarie de Jonge enSusanne van Velzen - 16-9-2016, 10:11 (Update 16-9-2016, 10:26)

De Hilversummer kwam vorige week tragisch om het leven nadat hij in zijn Tesla op de Hilversumsestraatweg bij Baarn met hoge snelheid tegen een boom reed.

Rond half drie vormt zich donderdag een lange rij voor het theater. Honderden belangstellenden gaan richting de grote zaal. ,,Zó veel mensen. Dit is ongekend, een uitvaart in een theater. Dit is echt op zijn Marks”, zegt een bevriende zakenrelatie, wachtend in de lange rij. Voor alle aanwezigen is er bij het naar binnen gaan een flesje water op deze laatste snikhete septemberdag.

Zwarte kist

Even daarvoor wordt de zwarte kist van Mark van der Heijden door een haag van familie, vrienden en collega’s theater Gooiland binnengedragen. De kist arriveert in een klassieke grijze wagen, een Rolls Royce rouwauto. Gadegeslagen door veel belangstellenden langs de rotonde bij de Vituskerk.

In stilte schuifelt de lange rij naar binnen voor een bijna twee uur durende uitvaart. De zaal is tot de laatste stoel gevuld.

In stijl van de energieke en veelzijdige IT-ondernemer is er na de ceremonie in de foyer van het theater feest. Buiten bij de entree van Gooiland praten bezoekers na over de indrukwekkende uitvaart. Met een glas wijn of melk in de hand. Serveersters gaan rond met broodjes frikadel.

Het is de tweede keer dat theater Gooiland in Hilversum het decor is voor een uitvaart met heel veel publiek.

Crematie

De dynamische Mark van der Heijden was de grondlegger van IT-bedrijf Speer IT in Baarn. De Hilversummer was vorige week woensdag in alle vroegte vermoedelijk op weg naar zijn kantoorvilla aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn toen het noodlot toesloeg.

De crematie vond donderdag na afloop van de bijeenkomst in Gooiland in besloten kring plaats.