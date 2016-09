’Politie Baarn is doelwit pyromaan’

Foto Caspar Huurdeman Een rechercheur stelt verschillende sporen veilig.

BAARN - Politiemensen in Baarn lijken het doelwit van een brandstichter. Het afgelopen jaar werd er onder de auto van zeker drie medewerkers van regioteam Baarn brand gesticht. Een bron binnen de politie trekt daarover aan de bel.

Door onze verslaggever - 16-9-2016, 7:43 (Update 16-9-2016, 7:43)

„Drie keer brandstichting bij een auto van een politiemedewerker in één jaar tijd en allemaal in Baarn. Dat is iets te toevallig”, zegt de anonieme bron. „Er ging bij mij een belletje rinkelen toen ik maandag las dat weer een collega slachtoffer was.”

Balie

Zondagnacht hoorden buren voor de woning van een agente in de Baarnse Lepelaarstraat een harde knal. Er werd ook vuur gezien onder haar auto. Een uitgebreid sporen- en buurtonderzoek leverde nog niets op. Volgens een politiewoordvoerder is het nog onduidelijk of er een explosief werd geplaatst of dat er alleen sprake was brandstichting. De eigenaresse van auto werkt aan de balie bij de politie in Baarn.

Nu lijkt dus dat deze zaak niet op zichzelf staat. Op 27 juni werd ook al brand gesticht onder de auto van een politiemedewerker uit Baarn werkt. Eerder werkte hij in de gevangenis in Nieuwegein. En in de nacht van 30 op 31 juli 2015 ging er in de Gladioolstraat in Baarn een autoin vlammen op. De eigenaresse werkt als agente in uniform, ook voor in Baarn. „Misschien dat iemand op zoek is naar mensen in uniform?”, vraagt de anonieme politiebron zich af.

Officieel wil de politie weinig kwijt over de brandstichtingen. „We onderzoeken alle zaken afzonderlijk en bij alle branden kijken we ook altijd naar eventuele verbanden”, zegt hij. Over de opvallende overeenkomst tussen deze drie gevallen kan hij niets zeggen. „We hebben nog geen verdachte in beeld.”