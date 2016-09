Kunstzinnig Soest pakt uit met atelierroute

SOEST - Kunstzinnig en cultureel Soest pakt dit weekeinde weer groot uit, dit keer met het Atelierlint. Zo’n honderd kunstenaars tonen hun werken, op vijftig uiteenlopende locaties verspreid door Soest.

Door Hans van Keken - 15-9-2016, 17:46 (Update 15-9-2016, 17:47)

Atelierlint langs vijftig locaties door hele dorp

De Atelierroute is de opvolger van Kunstlint in de Lente, die tot 2014 werd gehouden. Om het jaar is er nu in de herfst een groot evenement, afgewisseld met de Kunstroute op De Grachten. Wie nog eens het bewijs wil zien dat Soest een bloeiend en levendig cultureel leven heeft, moet dan ook vooral zaterdag of zondag even door het dorp fietsen.

Er zijn niet alleen schilderijen, beeldhouwwerken, litho’s en keramiek te zien, ook zijn er optredens van tal van artiesten. Onder meer in openluchttheater Cabrio, dat zaterdagavond een grote fundraising houdt, en meteen ook een geslaagd seizoen afsluit. Er zijn tal van Soester artiesten en ook plaatsgenoot en dj Gerard Ekdom helpt mee. Cabrio heeft grootse plannen voor een ingrijpende renovatie, waarvoor in totaal 110.000 euro nodig is, voor een viertal projecten die niet langer uitstel kunnen hebben. Het is mogelijk om Vriend van Cabrio te worden, voor vijftig euro per jaar. De fundraising start om 17 uur, entree kost 17,50. Ook is er een grote loterij waarvoor burgemeester Rob Metz om negen uur de winnende loten trekt.

Het atelierlint wordt vrijdagavond afgetrapt met een cultureel café in Idea. Zaterdag en zondag is alles te bezichtigen van twaalf tot vijf. Meer info en alle locaties op atelierlint.nl

Bunschoten

Ook in Bunschoten dit weekeinde de jaarlijkse kunstroute in de gemeente Op 22 locaties presenteren kunstenaars hun werk. De route start bij het gemeentehuis, waar een plattegrond beschikbaar is en waar een overzichtstentoonstelling te bezoeken is van alle deelnemende kunstenaars. Het thema is water, dat naar aanleiding van de herdenking van de stormvloed van 1916.