Ontzetting maar ook veel hulp na brand

Foto Studio Kastermans/Ben den Ouden Het kinderdagverblijf brandde tot op de grond af. Bekijk Fotoserie

SOEST - Soest laat zich van zijn beste kant zien daags na de brand die De Kinderruimte woensdagavond in de as legde. Het ontheemde kinderdagverblijf kan zeer waarschijnlijk maandag al weer open, op een andere locatie.

Door Hans van Keken - 15-9-2016, 16:46 (Update 15-9-2016, 16:46)

,,De gemeente heeft ons fantastisch geholpen”, zegt eigenaar Bram van Garderen, die door de uitslaande brand zwaar gedupeerd is. In enkele uren tijd moest hij tientallen ouders bellen om te vertellen dat er deze week geen opvang meer geboden kan worden. En ook snel op zoek naar vervangende ruimte. Die is gevonden aan de Mezenhof, in een leegstaande crèche.

Donderdagochtend liep hij nog even langs de ravage aan de Molenstraat. De plek waar ooit het bij veel Soesters bekende milieu-educatieve centrum De Kwekerij stond. Nadat die moest sluiten, kochten Van Garderen en zijn vrouw Marion het pand om er De Kinderruimte in de vestigen. Eerder zaten ze met kinderopvang op het terrein van De Ruimte. ,,Wat een ellende was het vanmorgen”, vertelt hij na een onrustige nacht. ,,Ik ben normaal niet zo emotioneel, maar had het wel even moeilijk. Buurtbewoners die liepen te huilen. En ook zoveel empathie he. Ook in de buurt.”

Hij is nog steeds verbaasd over de snelheid waarmee het vuur woensdagavond om zich heen greep. ,,Misschien heeft het in de loods achter ons (van de gemeentewerf, red.) al wel een uur gebrand hoor. Ik werd zelf gewaarschuwd omdat ons brandalarm afging. Dat was tegelijk met het inbraakalarm van de gemeente door een gesprongen ruit. Daar hebben ze geen brandsensor helaas, zo bleek.”

Zijn medewerkster Britt van Heusden staat de ochtend na de brand ontdaan de puinhoop te bekijken. Zij was net op de fiets vertrokken na het werk, toen ze via de app van de brand hoorde. Het was haar collega Kelly Kok die de boel alarmeerde. ,,Een ouder klopte hard op het raam, dat er brand was”, legt Kok uit. ,,Er waren nog vier kinderen over, die heb ik pijlsnel naar buiten gebracht, naar de overkant. Al snel kwam er een buurvrouw die de kinderen naar binnen heeft gehaald, en ze te drinken heeft gegeven.”

Ook Kok en Van Heusden zijn zo blij met alle steun die ze vanaf het moment van de brand krijgen. ,,Inzamelingen worden meteen al op touw gezet. Mensen zoeken kinderbedjes, speelgoed, het is allemaal heel hartverwarmend. Niet te bevatten dit allemaal”, zegt Van Heusden. ,,Zit je net nog te kleien met de kinderen, sta je een half uur later buiten naar een brand te kijken.”

Ook het dierenasiel Soest wordt genoemd. ,,Die waren hier heel snel bij ook. Net als buurtbewoners, die zelfs met kooitjes kwamen aanzetten. We hebben zo’n zestig kwartels, vijftien kippen, loopeenden, dertig parkieten. We hebben ze allemaal snel gepakt. Gelukkig zijn ze allemaal vrij tam.”

Dat groene, die kleine kinderboerderij, dat zal Bram van Garderen wel missen op de Mezenhof. ,,De hokken en kooien gaan we snel laten repareren, zodat de dieren over misschien een week weer terug kunnen. De meeste kooien zijn heel gebleven. De dieren kunnen we dan hier blijven verzorgen.” Volgens hem is het de bedoeling dat er op de plek van De Kwekerij weer een nieuw pand komt. ,,Hoe en wat, dat weten we echter nu nog niet.”

Rietkapteam uit het Gooi

Bij de brand in Soest kwam ook assistentie van een rietkapteam.Niet uit het verre Werkhoven dat in de Utrechtse veiligeheidsregio ligt, maar voor het eerst vanuit een andere, maar wel dichterbij liggende regio. Uit Laren/Blaricum namelijk. Volgens burgemeester Rob Metz van Soest, die zich eerder samen met andere burgemeesters hard maakte voor meer flexibiliteit bij de brandweerkorpsen, was er voor het team echter niet veel werk meer. ,,Het pand met de rieten kap was al reddeloos verloren toen ze kwamen.”