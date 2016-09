Raad Baarn sputtert over toekomst bibliotheek

BAARN - Bestaat de bibliotheek over vijf jaar nog wel? En waarom zouden we miljoenen investeren als we dat niet zeker weten? De gemeenteraad van Baarn heeft grote twijfels bij het voorstel van het college van b en w om de bibliotheek te laten intrekken bij theater de Speeldoos.

Door Joost Reijnders - 15-9-2016, 16:25 (Update 15-9-2016, 16:25)

Vooral de kosten liggen de gemeenteraad zwaar op de maag tijdens de bespreking van het mogelijk intrekken van de bibliotheek bij het theater. Het gaat om flinke bedragen: verbouwing, renovatie en uitbreiding van...