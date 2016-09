Brand in schuur aan Molenstraat in Soest slaat uit naar kinderdagverblijf

Caspar Huurdeman Bekijk Fotoserie

SOEST - In een schuur aan de Molenlaan in Soest is woensdagavond een grote brand uitgebroken.

Er is veel rookontwikkeling ontstaan bij de brand. De brandweer laat het vuur momenteel gecontroleerd uitbranden. Burgemeester Rob Metz is ook ter plaatse.

De Veiligheidsregio Utrecht meldt dat de brand is overgeslagen naar het kinderdagverblijf en dat rietkapspecialisten aanwezig zijn om te ondersteunen bij de brand. Het verblijf heeft namelijk een rieten dak. Uit voorzorg was het verblijf al enige tijd ontruimd.

De dierenambulance heeft de dieren uit de nabijgelegen vogelopvang tijdelijk opgevangen.



De wegen rondom de brand zijn momenteel afgezet. De Molenweg is daarom afgesloten vanaf de Smitsweg, Nieuweweg, Dalweg en Beukenlaan.

Rietregen

Door de brand is ook een zogenoemde 'rietregen' ontstaan: door de hitte van de brand worden rietdeeltjes omhoog geblazen, die in de lucht afkoelen en vervolgens weer op de grond terechtkomen. Bewoners kunnen deze deeltjes zelf opruimen.

Flesjes terpentine en verfblikken die in de loods opgeslagen waren zorgen af en toe voor een doffe knal. volgens de Veiligheidsregio heeft de brandweer dit onder controle en levert dit geen gevaar op.

De Veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Momenteel geldt voor de regio Noord-Holland de code oranje wat betreft brandveiligheid. Dit houdt in dat er een hoog risico is op een snelle uitbreiding van een natuurbrand.

Om 20.30 werd door de Veiligheidsregio gemeld dat er geen gevaar meer is voor uitbreiding van de brand en dat de brandweer afschaalt en zal nablussen. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend. Salvage is aanwezig voor de schadeafhandeling.



